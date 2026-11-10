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Delhi News: क्रूज और यमुना में प्रदूषण के विरोध में मनोज तिवारी का पुतला लेकर उतरे आप नेता

Tue, 10 Nov 2026 09:20 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 09:20 PM IST
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AAP leaders took to the streets carrying an effigy of Manoj Tiwari to protest against the cruise service and pollution in the Yamuna.
नई दिल्ली। सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज चलाने और यमुना में प्रदूषण के विरोध में मंगलवार को आप नेता नाव लेकर कालिंदी कुंज पर मनोज तिवारी का पुतला लेकर पहुंच गए। आप नेताओं ने यमुना की सफाई को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए और क्रूज चलाने वाले हिस्से के बजाय नदी की वास्तविक स्थिति दिखाने की मांग की।
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आप नेता संजीव झा ने बताया कि हम कालिंदी कुंज में यमुना की वास्तविक स्थिति सामने रख रहे हैं। जिस हिस्से में क्रूज चलाया जा रहा है, वहां की तस्वीर दिखाकर पूरी नदी की सफाई साबित नहीं होती। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को यमुना में तैरकर दिखाने की चुनौती दी गई थी, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसी के विरोध में उनका पुतला लेकर प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो
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