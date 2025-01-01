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नूंह। शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेड़ी में आयोजित दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव-2026 का शुक्रवार को उत्साह के साथ समापन हुआ। युवा सशक्तीकरण एवं उद्यमिता विभाग तथा जिला प्रशासन की ओर से आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जान मोहम्मद ने कहा कि मेवात के युवा शिक्षा, खेल, कला और संगीत सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। क्षेत्र के कई युवाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। उन्होंने युवाओं से मेहनत कर बड़े लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया। महोत्सव में नुक्कड़ नाटक में रेनू की टीम, लोक नृत्य में मिलन की टीम, लोकगीत में सोनिया की टीम, चित्रकला में मोहित और कविता में सोनिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संवाद