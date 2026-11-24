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नितिन राजपूतपूर्वी दिल्ली। योगासन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुकी पूर्वी दिल्ली की छात्राओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का रास्ता खुल गया है। दिल्ली राज्य स्कूल खेलों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाली अंडर-17 वर्ग की छात्राओं को 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2026-27 के लिए आयोजित होने वाले चयन सह प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के खेल शाखा की ओर से यह शिविर 8 से 24 दिसंबर तक श्यामनाथ मार्ग स्थित लुडलो कैसल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनडोर परिसर में आयोजित किया जाएगा।इस शिविर में छात्राओं को योगासन की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें ट्रेडिशनल योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर स्पर्धाएं शामिल हैं। चयन शिविर में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली की टीम का अंतिम चयन किया जाएगा। शिविर में शामिल होने वाली खिलाड़ियों के लिए कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अंतिम चयन ट्रायल शिविर शुरू होने के सात दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन और शारीरिक फिटनेस के आधार पर किया जाएगा। चयन समिति का फैसला अंतिम होगा।अंतिम रूप से चयनित छात्राएं राजस्थान के बीकानेर में 28 दिसंबर 2026 से 2 जनवरी 2027 तक आयोजित होने वाले 70वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगी। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के तत्वावधान में किया जाएगा। उप निदेशक शिक्षा (खेल) एस. सुनील के अनुसार, शिविर में शामिल होने वाली छात्राओं को जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमुख से जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और स्कूल पहचान पत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज मूल रूप में साथ लाने होंगे। इनके स्वप्रमाणित प्रतियों के पांच सेट भी जमा कराने होंगे। शिक्षा निदेशालय की इस पहल से राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।