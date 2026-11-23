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संदीप वर्मानई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 और टर्मिनल-3 के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत एयरोसिटी से एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 तक 2.263 किलोमीटर लंबी भूमिगत मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। इस कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रियों को टर्मिनल बदलने के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के जरिए टर्मिनल-3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा।डीएमआरसी ने इस परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 15 दिसंबर 2026 को तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने और अन्य औपचारिकताएं संपन्न होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना को पूरा करने के लिए 930 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।टर्मिनल-1 पर बनेगा भूमिगत मेट्रो स्टेशनपरियोजना के तहत एयरोसिटी से टर्मिनल-1 तक दोहरी भूमिगत सुरंग बनाई जाएगी। इसके अलावा टर्मिनल-1 पर एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन विकसित होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार के साथ भूमिगत रास्ते भी बनाए जाएंगे। इससे एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी।नई लाइन शुरू होने के बाद टर्मिनल-1 से यात्रा करने वाले यात्री मेट्रो से एयरोसिटी स्टेशन पहुंच सकेंगे। यहां एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर इंटरचेंज कर सीधे टर्मिनल-3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा सकेंगे। दूसरी ओर, टर्मिनल-3 से आने वाले यात्रियों को भी एयरोसिटी पर मेट्रो बदलकर टर्मिनल-1 पहुंचने का विकल्प मिलेगा।गोल्डन और मैजेंटा लाइन के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटीइस कॉरिडोर से गोल्डन लाइन और मैजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। खासतौर पर दक्षिण दिल्ली से टर्मिनल-1 पहुंचने वाले यात्रियों को फायदा होगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बीच टर्मिनल बदलने वाले यात्रियों के लिए भी यह सुविधा उपयोगी साबित होगी।परियोजना की अनुमानित लागत 1,419.64 करोड़ रुपये रखी गई है। डीएमआरसी के प्रवक्ता के अनुसार, इसके लिए सर्वेक्षण और अन्य प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं। कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि शेष पर काम जारी है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।