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अमर उजाला ब्यूरो



नई दिल्ली।

इंस्टाग्राम पर सस्ते दामों में शॉपिंग का लालच देकर और खुद को अमेजन का डिलीवरी एजेंट बताकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गैंग का दक्षिण जिला साइबर पुलिस ने खुलासा किया है। सरगना की पहचान अशोक कुमार मीणा और साथी की पहचान अजय मीणा के रूप में हुई है। पुलिस ने अशोक को दिल्ली और अजय को जयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने ठगी की पूरी रकम 1.04 लाख पीड़िता को वापस दिलाए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल के मुताबिक, मालवीय नगर निवासी महिला ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोर का विज्ञापन देखा। पेज पर बैग की कीमत 999 रुपये बताई गई थी। महिला ने ऑर्डर बुक कराया तो कुछ समय बाद उसके पास एक व्यक्ति का फोन आया। उसने खुद को अमेजन का डिलीवरी एजेंट बताया। आरोपी ने महिला को ऑफर वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग चार्ज और रिफंड एक्टिवेशन के नाम पर पैसे जमा कराने के लिए कहा। महिला उसकी बातों में आ गई और अलग-अलग समय पर 14 यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दिए। महिला की शिकायत पर साइबर साउथ थाने में 12 जुलाई 2026 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

-खुद को अमेजन का डिलीवरी एजेंट बताकर 14 बार कराए यूपीआई ट्रांजेक्शन