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-बेटे ने भी मां के पक्ष में दी एनओसी, सिक्योरिटी बॉन्ड की शर्त से मिली छूट





संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। पति की मौत के बाद उनकी करोड़ों रुपये की शेयर और डीमैट संपत्ति पाने के लिए कनाडा में रह रही एक महिला को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने जस्मीना आनंद को उनके दिवंगत पति अनिल कुमार आनंद की करीब 4.05 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश दिया है। इस संपत्ति में अलग-अलग कंपनियों के शेयर और डीमैट खाते में जमा रकम शामिल है। खास बात यह रही कि अदालत ने महिला को सिक्योरिटी या गारंटी बॉन्ड देने की शर्त से छूट दे दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपिंदर सिंह ढीमान की अदालत ने बृहस्पतिवार को यह फैसला सुनाया। जस्मीना आनंद फिलहाल कनाडा के ओंटारियो में रहती हैं। उन्होंने पति की संपत्ति पर कानूनी अधिकार पाने के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी। उनके बेटे अमित कुमार आनंद ने भी मां के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिया था। मां और बेटे दोनों ने हलफनामा देकर बताया कि वे ही मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। अनिल कुमार आनंद के नाम पर तीन जगह संपत्ति थी।

-पति की मौत के बाद शेयर और डीमैट खाते की रकम पाने के लिए मांगा था सक्सेशन सर्टिफिकेट