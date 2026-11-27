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- अदालत ने कहा- मृतका के माता-पिता पर आरोपी के दबाव बनाने की आशंका निराधार नहीं



अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने शादी के महज पांच महीने के भीतर पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी पति को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने अपराध की गंभीरता और मृतका के माता-पिता की गवाही अभी पूरी नहीं होने को ध्यान में रखते हुए कहा कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह गवाहों पर दबाव बना सकता है। अभियोजन पक्ष की यह आशंका निराधार नहीं है। न्यायमूर्ति गिरिश कठपालिया ने आदेश में आरोपी की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुकदमे की सुनवाई में देरी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि एक युवा लड़की की शादी के कुछ ही महीनों बाद अस्वाभाविक परिस्थितियों में मौत हुई है। उसके माता-पिता जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता कि मृतका के माता-पिता ने अस्वस्थ होने के कारण ट्रायल कोर्ट में सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था। आरोपी यह दिखाने के लिए ट्रायल कोर्ट की आदेश पत्रिकाएं भी पेश नहीं कर सका कि बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई टालने का कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

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