ग्रामीण अब घर बैठे अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड देख सकेंगे और उसमें गलती मिलने पर ऑनलाइन दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए राजस्व विभाग ने स्वामित्व-आबादी देह प्रॉपर्टी पोर्टल शुरू किया है। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने बताया कि पोर्टल पर मोबाइल नंबर या आधार आधारित ओटीपी से लॉग-इन किया जा सकेगा। इसमें ड्रोन से तैयार गांव के नक्शे के माध्यम से संपत्ति के मालिक का नाम, हिस्सेदारी, क्षेत्रफल और सीमाओं की जानकारी मिलेगी।रिकॉर्ड पर सहमति देने के साथ त्रुटि होने पर 90 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। प्रत्येक आपत्ति पर सहायक कलेक्टर 90 दिन में निर्णय देंगे। निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन में अपील कर सकेगा। अंतिम रिकॉर्ड के आधार पर मालिकों को डिजिटल स्वामित्व प्रमाण-पत्र भी मिलेगा। संवाद