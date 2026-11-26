Delhi NCR News: उज्ज्वला योजना से घरों के प्रदूषण में 15 फीसदी कमी, फिर भी रसोई बन रही जहरीली हवा की बड़ी वजह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:44 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:44 PM IST
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-सीईईडब्ल्यू की रिपोर्ट में खुलासा, सिंधु-गंगा के सबसे प्रदूषित इलाकों में खाना पकाने से 36 से 49 फीसदी पीएम2.5 उत्सर्जन
-सर्दियों में गैस सिलेंडर पर 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देने की सिफारिश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक नई रिपोर्ट ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देशभर के घरों से होने वाले प्रदूषण में कमी जरूर आई है, लेकिन लकड़ी, कोयला, उपले और फसल के अवशेष जलाकर खाना बनाने का चलन अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। एक नए अध्ययन के अनुसार, उज्ज्वला योजना ने वित्त वर्ष 2025-26 में घरों से होने वाले करीब 15 फीसदी पीएम2.5 उत्सर्जन को रोकने में मदद की। इसके बावजूद सिंधु-गंगा के सबसे प्रदूषित इलाकों में खाना पकाने से होने वाला धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की रिपोर्ट से मिली है।
इसके अनुसार, इन इलाकों में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले प्रदूषणकारी ईंधन की वजह से कुल प्राथमिक पीएम2.5 उत्सर्जन का 36 से 49 फीसदी हिस्सा निकलता है। खास बात यह है कि यह प्रदूषण पूरे साल होता है और सर्दियों में इसकी मात्रा और बढ़ जाती है। ऐसे में केवल पराली जलाने और पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानना पर्याप्त नहीं है। घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, उज्ज्वला योजना के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 834 किलोटन पीएम2.5 उत्सर्जन रोका गया। पिछले एक दशक में इस योजना के चलते लगभग 4,963 किलोटन पीएम2.5 और 132 किलोटन ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली। अध्ययन में वास्तविक एलपीजी बिक्री की तुलना उस स्थिति से की गई है, जिसमें उज्ज्वला योजना शुरू नहीं हुई होती।
महंगा सिलेंडर होने से फिर जल रही लकड़ी : रिपोर्ट में बताया कि कई गरीब परिवार एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद महंगे सिलेंडर के कारण लकड़ी और उपले जलाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में परिवार खाना पकाने के लिए अब भी पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। कई परिवारों के लिए सिलेंडर की कीमत और समय पर रिफिल नहीं मिलना भी बड़ी समस्या है।
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सर्दियों में सिलिंडर पर 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी की सलाह : सीईईडब्ल्यू ने प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि अक्तूबर से मार्च के बीच उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाए। यह सुविधा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लागू करने का सुझाव है। इसके लिए सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
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-सर्दियों में गैस सिलेंडर पर 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी देने की सिफारिश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एक नई रिपोर्ट ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देशभर के घरों से होने वाले प्रदूषण में कमी जरूर आई है, लेकिन लकड़ी, कोयला, उपले और फसल के अवशेष जलाकर खाना बनाने का चलन अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। एक नए अध्ययन के अनुसार, उज्ज्वला योजना ने वित्त वर्ष 2025-26 में घरों से होने वाले करीब 15 फीसदी पीएम2.5 उत्सर्जन को रोकने में मदद की। इसके बावजूद सिंधु-गंगा के सबसे प्रदूषित इलाकों में खाना पकाने से होने वाला धुआं प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। यह जानकारी काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) की रिपोर्ट से मिली है।
इसके अनुसार, इन इलाकों में खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले प्रदूषणकारी ईंधन की वजह से कुल प्राथमिक पीएम2.5 उत्सर्जन का 36 से 49 फीसदी हिस्सा निकलता है। खास बात यह है कि यह प्रदूषण पूरे साल होता है और सर्दियों में इसकी मात्रा और बढ़ जाती है। ऐसे में केवल पराली जलाने और पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार मानना पर्याप्त नहीं है। घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, उज्ज्वला योजना के कारण वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 834 किलोटन पीएम2.5 उत्सर्जन रोका गया। पिछले एक दशक में इस योजना के चलते लगभग 4,963 किलोटन पीएम2.5 और 132 किलोटन ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिली। अध्ययन में वास्तविक एलपीजी बिक्री की तुलना उस स्थिति से की गई है, जिसमें उज्ज्वला योजना शुरू नहीं हुई होती।
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महंगा सिलेंडर होने से फिर जल रही लकड़ी : रिपोर्ट में बताया कि कई गरीब परिवार एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद महंगे सिलेंडर के कारण लकड़ी और उपले जलाने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में किए गए सर्वे में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में परिवार खाना पकाने के लिए अब भी पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। कई परिवारों के लिए सिलेंडर की कीमत और समय पर रिफिल नहीं मिलना भी बड़ी समस्या है।
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सर्दियों में सिलिंडर पर 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी की सलाह : सीईईडब्ल्यू ने प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि अक्तूबर से मार्च के बीच उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर सिलेंडर पर 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाए। यह सुविधा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लागू करने का सुझाव है। इसके लिए सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।