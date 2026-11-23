-द्वारका जिला पुलिस ने राजस्थान से दबोचा, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और दो मोबाइल बरामदनजफगढ़ इलाके में दिल्ली में चेन झपटमारी की वारदात को अंजाम देकर राजस्थान के खाटू श्याम जी में छिपे दो बदमाशों को द्वारका जिला पुलिस की एंटी जेल बेल एवं पीओ सेल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजन सोनी उर्फ भोला और हर्ष उर्फ अक्षय के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि दो नवंबर को नजफगढ़ इलाके में एक महिला की सोने की चेन झपटने की वारदात हुई थी। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस टीम जय विहार पहुंची, जहां एक मुखबिर ने बताया कि वारदात में शामिल दोनों आरोपी राजस्थान के खाटू श्याम जी गए हुए हैं और मंदिर के पास एक होटल में ठहरे हैं।