Delhi NCR News: खाटू श्याम जी से दबोचे गए दो झपटमार, आरोपियों पर दर्ज हैं 82 मामले
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:22 PM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 07:22 PM IST
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-नजफगढ़ में महिला की सोने की चेन झपटकर फरार हुए थे दोनों आरोपी
-द्वारका जिला पुलिस ने राजस्थान से दबोचा, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और दो मोबाइल बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
नजफगढ़ इलाके में दिल्ली में चेन झपटमारी की वारदात को अंजाम देकर राजस्थान के खाटू श्याम जी में छिपे दो बदमाशों को द्वारका जिला पुलिस की एंटी जेल बेल एवं पीओ सेल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजन सोनी उर्फ भोला और हर्ष उर्फ अक्षय के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि दो नवंबर को नजफगढ़ इलाके में एक महिला की सोने की चेन झपटने की वारदात हुई थी। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस टीम जय विहार पहुंची, जहां एक मुखबिर ने बताया कि वारदात में शामिल दोनों आरोपी राजस्थान के खाटू श्याम जी गए हुए हैं और मंदिर के पास एक होटल में ठहरे हैं।
66 मामलों में आरोपी है राजन, साथी पर 16 केस : पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजन सोनी विष्णु गार्डन का रहने वाला है। उसके खिलाफ 66 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 36 झपटमारी, 20 चोरी, सात आर्म्स एक्ट, एक लूट और दो अन्य मामले शामिल हैं। वहीं हर्ष उर्फ अक्षय के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। इनमें 11 झपटमारी व चोरी, एक लूट, एक आर्म्स एक्ट और तीन धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले हैं।
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-द्वारका जिला पुलिस ने राजस्थान से दबोचा, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और दो मोबाइल बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
नजफगढ़ इलाके में दिल्ली में चेन झपटमारी की वारदात को अंजाम देकर राजस्थान के खाटू श्याम जी में छिपे दो बदमाशों को द्वारका जिला पुलिस की एंटी जेल बेल एवं पीओ सेल ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजन सोनी उर्फ भोला और हर्ष उर्फ अक्षय के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल स्कूटी और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि दो नवंबर को नजफगढ़ इलाके में एक महिला की सोने की चेन झपटने की वारदात हुई थी। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच के दौरान पुलिस टीम जय विहार पहुंची, जहां एक मुखबिर ने बताया कि वारदात में शामिल दोनों आरोपी राजस्थान के खाटू श्याम जी गए हुए हैं और मंदिर के पास एक होटल में ठहरे हैं।
66 मामलों में आरोपी है राजन, साथी पर 16 केस : पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजन सोनी विष्णु गार्डन का रहने वाला है। उसके खिलाफ 66 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 36 झपटमारी, 20 चोरी, सात आर्म्स एक्ट, एक लूट और दो अन्य मामले शामिल हैं। वहीं हर्ष उर्फ अक्षय के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। इनमें 11 झपटमारी व चोरी, एक लूट, एक आर्म्स एक्ट और तीन धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले हैं।
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