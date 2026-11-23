- जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने प्रक्रिया और जिम्मेदारियों को लेकर किया मार्गदर्शनअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए सोमवार, 23 नवंबर को अधिकारियों की बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाता पंजीकरण एवं सत्यापन केंद्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 'एएसडीडी पुनः सत्यापन अभियान' को लेकर अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (अतिरिक्त एईआरओ) को विस्तृत जानकारी दी गई।अभियान में अधिकारियों की भूमिका अहमप्रशिक्षण के दौरान अतिरिक्त एईआरओ को सत्यापन की तय प्रक्रिया और उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और पुनरीक्षण कार्य में किसी भी तरह की त्रुटि या गड़बड़ी की आशंका को समाप्त करना है।