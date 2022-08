Kisan Mahapanchayat: गाजीपुर बॉर्डर पर लगा जाम, चिल्ला सीमा पर यातायात की आवाजाही धीमी

संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जंतर-मंतर पर महापंचायत करने का एलान किया है। जिसके चलते दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भारी जाम देखा गया है। सड़क पर वाहनों की काफी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहींं, गाजियाबाद डाबर तिराहे होते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर लोगों को जाम से परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक, जंतर-मंतर पर किसानों के विरोध के आह्वान से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। जिस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है।

Delhi | Traffic piles up near the Ghazipur border as police put up checkpoints at the border, ahead of call by farmers for protest at Jantar Mantar today pic.twitter.com/dYJaiK9mQb