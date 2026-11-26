Delhi NCR News: आरएमएल अस्पताल में अगले साल दवाओं की कमी न हो, 10 दिसंबर तक मांगेंगे सभी विभागों से हिसाब
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:09 PM IST
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-वर्ष 2027-28 के लिए दवाओं, इंजेक्शन, सिरिंज और मेडिकल सामान की जरूरत का होगा आकलन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ने अगले साल मरीजों को दवाओं और मेडिकल सामान की कमी से बचाने की तैयारी शुरू की है। अस्पताल प्रशासन ने वर्ष 2027-28 के लिए दवाओं, इंजेक्शन, सिरिंज और पट्टियों सहित अन्य मेडिकल सामान की जरूरत का आकलन शुरू किया है। इसके लिए सभी विभागों, वार्डों और यूनिटों को 10 दिसंबर तक अपनी मांग भेजने का निर्देश दिया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी विभागों को पिछले एक साल यानी 1 नवंबर 2025 से 31 अक्तूबर 2026 तक इस्तेमाल हुई सामग्री का ब्योरा देना होगा। इसी आधार पर अगले वित्त वर्ष के लिए जरूरत तय की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय तारीख के बाद भेजी गई कोई मांग स्वीकार नहीं होगी। सभी विभागों को दवाओं और मेडिकल सामान की मांग अलग-अलग भेजनी होगी। इसमें सामान का नाम, पिछली खपत, अगली जरूरत और लंबित मांग की जानकारी देनी होगी। यदि किसी सामान की मांग बढ़ाई या घटाई जाती है, तो उसका कारण भी बताना अनिवार्य है।
नई दवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया : प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जिन नई दवाओं और मेडिकल सामान को अभी मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें मांग सूची में शामिल न किया जाए। नई दवाओं के लिए पहले नई दवा अनुमोदन समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके साथ ही चिकित्सा अधीक्षक की स्वीकृति भी जरूरी होगी। दवाओं की मांग उनके जेनेरिक नाम से भेजने को भी कहा गया है।
बर्बादी रोकने और सटीक मांग पर जोर : अस्पताल प्रशासन ने सभी विभागों को जरूरत के हिसाब से ही दवाओं और मेडिकल सामान की मांग करने को कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरत से ज्यादा सामग्री मंगाने से बचना है। दवाओं की एक्सपायरी और बर्बादी को रोकना भी इसका लक्ष्य है। सभी मांग पत्रों पर विभागाध्यक्ष और संबंधित प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर भी अनिवार्य होंगे।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ने अगले साल मरीजों को दवाओं और मेडिकल सामान की कमी से बचाने की तैयारी शुरू की है। अस्पताल प्रशासन ने वर्ष 2027-28 के लिए दवाओं, इंजेक्शन, सिरिंज और पट्टियों सहित अन्य मेडिकल सामान की जरूरत का आकलन शुरू किया है। इसके लिए सभी विभागों, वार्डों और यूनिटों को 10 दिसंबर तक अपनी मांग भेजने का निर्देश दिया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, सभी विभागों को पिछले एक साल यानी 1 नवंबर 2025 से 31 अक्तूबर 2026 तक इस्तेमाल हुई सामग्री का ब्योरा देना होगा। इसी आधार पर अगले वित्त वर्ष के लिए जरूरत तय की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय तारीख के बाद भेजी गई कोई मांग स्वीकार नहीं होगी। सभी विभागों को दवाओं और मेडिकल सामान की मांग अलग-अलग भेजनी होगी। इसमें सामान का नाम, पिछली खपत, अगली जरूरत और लंबित मांग की जानकारी देनी होगी। यदि किसी सामान की मांग बढ़ाई या घटाई जाती है, तो उसका कारण भी बताना अनिवार्य है।
नई दवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया : प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जिन नई दवाओं और मेडिकल सामान को अभी मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें मांग सूची में शामिल न किया जाए। नई दवाओं के लिए पहले नई दवा अनुमोदन समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके साथ ही चिकित्सा अधीक्षक की स्वीकृति भी जरूरी होगी। दवाओं की मांग उनके जेनेरिक नाम से भेजने को भी कहा गया है।
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बर्बादी रोकने और सटीक मांग पर जोर : अस्पताल प्रशासन ने सभी विभागों को जरूरत के हिसाब से ही दवाओं और मेडिकल सामान की मांग करने को कहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरत से ज्यादा सामग्री मंगाने से बचना है। दवाओं की एक्सपायरी और बर्बादी को रोकना भी इसका लक्ष्य है। सभी मांग पत्रों पर विभागाध्यक्ष और संबंधित प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर भी अनिवार्य होंगे।
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