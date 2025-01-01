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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। जिला पुलिस की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर ठगी के दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर साड़ी व फर्नीचर बेचने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे, जबकि तीसरा आरोपी साइबर ठगों को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था।पुलिस के अनुसार, पहले मामले में 19 नवंबर को जमालगढ़ रोड पर लुहिंगा कलां मोड़ के पास गश्त के दौरान मिली सूचना पर लहरवाड़ी निवासी हसीन और शेम खां को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में शेम खां से लावा कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ। जांच में उसमें होम डेकॉर फर्नीचर और रुक्मिणी सिल्क नाम से सोशल मीडिया प्रोफाइल मिलीं। इनमें फर्नीचर और साड़ी बेचने के प्रचार से जुड़े फोटो, वीडियो और संदिग्ध चैट मिलीं। दोनों के मोबाइल में लगी सिम दूसरे लोगों के नाम पर पंजीकृत थीं।दूसरे मामले में पुलिस ने अडबर चौक के पास मिली सूचना पर महूं गांव के एक नाबालिग को मरोड़ा आईटीआई के पास से पकड़ा। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और दो अतिरिक्त सिम कार्ड बरामद हुए। मोबाइल में संदिग्ध बारकोड और पैसों के लेनदेन के स्क्रीनशॉट मिले। पूछताछ में उसने अतिरिक्त सिम कार्ड बेचने के लिए लाने की बात स्वीकार की। पुलिस दोनों मामलों में आगे की जांच कर रही है।