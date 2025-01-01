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संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। लुहिंगा कलां गांव में पंचायत की करीब 60 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराने के बावजूद कब्जे की कोशिश थम नहीं रही। जमीन पर वैध पट्टाधारकों की खेती के बीच दोबारा कब्जा करने पहुंचे लोगों पर फसल उजाड़ने, सिंचाई पाइपलाइन और कृषि उपकरण तोड़ने तथा पट्टाधारकों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामले में सदर पुन्हाना थाना पुलिस ने 32 नामजद आरोपियों समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। शिकायत में फसल और कृषि उपकरणों को नुकसान पहुंचाने से करीब 4 लाख 2 हजार 300 रुपये का नुकसान होने का दावा किया गया है।लुहिंगा कलां निवासी इमरान पुत्र इसराइल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव की पंचायत की करीब 60 एकड़ सरकारी जमीन पर पहले कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर खेती शुरू कर दी थी। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और ग्राम पंचायत की कार्रवाई के बाद 18 सितंबर को जमीन कब्जा मुक्त कर पंचायत के सुपुर्द की गई थी। इसके बाद खुली बोली के माध्यम से अलग-अलग पट्टाधारकों को खेती के लिए जमीन आवंटित की गई।शिकायत के अनुसार, कब्जे की कोशिशों के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई का असर ज्यादा दिन नहीं रहा। 19 अक्तूबर को दोबारा अवैध कब्जे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। पांच नवंबर को उपमंडल मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस बल की सहायता से कार्रवाई की गई और 11 नवंबर को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 60 एकड़ जमीन दोबारा कब्जामुक्त कर पट्टाधारकों को सौंप दी गई। इसके बाद पट्टाधारकों ने जमीन पर खेती शुरू की, लेकिन आरोप है कि 16 नवंबर की रात फिर कब्जे की कोशिश की गई।इमरान का आरोप है कि रात को आरोपी चार फार्मट्रैक ट्रैक्टरों और 40-50 अन्य लोगों के साथ सरकारी जमीन पर पहुंचे। उन्होंने खेतों में खड़ी सरसों और गेहूं की फसल को नष्ट किया, सिंचाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन और कृषि उपकरणों को तोड़ दिया। आरोपियों ने लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से लैस होकर पट्टाधारकों को धमकाया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।घटना के दौरान पट्टाधारकों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर मौजूद आरोपियों की वीडियो भी बनाई गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस से डायल 112 की कॉल रिकॉर्डिंग, ईआरवी की लोकेशन, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों के बयान और वीडियो फुटेज को जांच में शामिल करने की मांग की है।शिकायत के आधार पर 32 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है। - कश्मीर सिंह, सदर थाना प्रभारी पुन्हाना।