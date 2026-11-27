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नई दिल्ली।

घर में घुसकर पिस्तौल दिखाकर हुई लूटपाट के मामले में पीड़ित ने आरोपियों को पहचानने से इन्कार कर दिया। दूसरा चश्मदीद भी पुलिस को नहीं मिला। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन आरोपियों को लूट और डकैती के आरोपों से बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज धीरेंद्र राणा की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। मामला 28-29 दिसंबर 2018 की रात वसंत कुंज के किशनगढ़ गांव का है। पीयूष सेठी रात करीब साढ़े तीन बजे अपने किराये के फ्लैट पर लौटे थे। दरवाजा बंद करते समय कुछ लोग जबरन अंदर घुस आए। शोर सुनकर दोस्त राहुल पहुंचा तो उस पर भी पिस्तौल चला दी। दोनों को कमरे में बंद कर मोबाइल, 4500 रुपये, पहचान पत्र, एलईडी टीवी और इंटरनेट राउटर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अल्ताफ अली, मोहम्मद राजाउल्लाह और मोहम्मद साहिल को आरोपी बनाया। लेकिन अदालत में पीयूष ने घटना की पुष्टि करने के बावजूद आरोपियों की पहचान करने से इनकार कर दिया।