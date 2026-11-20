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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार खरीदारी, खानपान और हस्तशिल्प के साथ रफ्तार का रोमांच भी आगंतुकों को खूब लुभा रहा है। भारत मंडपम में बने रेसिंग स्पीड एरिना में बच्चों और युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां रेसिंग कार की सीट पर बैठकर स्टेयरिंग संभालने वाले आगंतुकों को असली कार रेसिंग जैसा अनुभव मिल रहा है। आभासी रेसिंग ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाने और अपनी ड्राइविंग क्षमता आजमाने का उत्साह लोगों को अपनी ओर खींच रहा है।मेले के उत्सवी माहौल में यह एरिना उन लोगों के लिए खास आकर्षण बन गया है, जिन्हें तेज रफ्तार और कार रेसिंग का शौक है। यहां पहुंचने वाले युवा केवल खेल देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि खुद चालक की सीट पर बैठकर रेसिंग का रोमांच महसूस करना चाहते हैं।बच्चों से लेकर युवाओं तक में उत्साहरेसिंग स्पीड एरिना की खासियत यह है कि यहां दर्शक बनकर खड़े रहने के बजाय खुद रेसर बनने का मौका मिलता है। कार की सीट, सामने स्क्रीन पर दिखाई देता रेसिंग ट्रैक और हाथों में स्टीयरिंग युवाओं को वास्तविक ड्राइविंग जैसा अहसास कराते हैं। रेसिंग के दौरान मोड़ पर गाड़ी संभालना और तेज रफ्तार के बीच संतुलन बनाए रखना इस अनुभव को और रोमांचक बनाता है। कई आगंतुक अपने दोस्तों और परिवार के साथ पहुंचकर इस गतिविधि का आनंद ले रहे हैं। मेले में खरीदारी के बाद रेसिंग का अनुभव लेना उनके लिए मनोरंजन का नया जरिया बन रहा है।मनोरंजन का बदलता अंदाजमेले में इस तरह के आकर्षण यह भी दिखा रहे हैं कि अब प्रदर्शनी और मनोरंजन के मंच पर पारंपरिक खेलों के साथ अनुभव आधारित गतिविधियों की मांग बढ़ रही है। रेसिंग स्पीड एरिना इसी बदलते मनोरंजन का उदाहरण बनकर सामने आया है। यहां आगंतुक कुछ समय के लिए खुद को रेसिंग कार का चालक महसूस कर सकते हैं।