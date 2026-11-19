Delhi NCR News: सुंदर नर्सरी में 21 नवंबर से सजेगा सरस शक्ति फूड फेस्टिवल, देशभर के जायकों का मिलेगा स्वाद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:00 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 07:00 PM IST
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-500 से अधिक महिला उद्यमी होंगी शामिल, 90 से ज्यादा स्टॉलों पर मिलेंगे पारंपरिक व्यंजन, लोकनृत्य और संगीत भी होंगे आकर्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्लीवासियों को देशभर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। सुंदर नर्सरी के पिकनिक ग्राउंड में 21 नवंबर से आठ दिसंबर तक सरस शक्ति फूड फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 18 दिवसीय महोत्सव में देशभर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 500 से अधिक महिला उद्यमी हिस्सा लेंगी। यहां 90 से अधिक फूड स्टॉल लगाए जाएंगे।
लिट्टी-चोखा से दम बिरयानी तक मिलेगा स्वाद : फेस्टिवल में बिहार का लिट्टी-चोखा, तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, असम का मशरूम पीठा और छत्तीसगढ़ का चौसेला जैसे क्षेत्रीय व्यंजन आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा चाट, कबाब और अन्य स्ट्रीट फूड के साथ प्राकृतिक खाद्य उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि इन व्यंजनों को महिला उद्यमी अपनी पारंपरिक विधियों और स्थानीय मसालों से तैयार करेंगी। खाने-पीने के साथ महोत्सव में देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिलेगी। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के हुनर और उद्यमशीलता को बाजार उपलब्ध कराना है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
दिल्लीवासियों को देशभर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। सुंदर नर्सरी के पिकनिक ग्राउंड में 21 नवंबर से आठ दिसंबर तक सरस शक्ति फूड फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 18 दिवसीय महोत्सव में देशभर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 500 से अधिक महिला उद्यमी हिस्सा लेंगी। यहां 90 से अधिक फूड स्टॉल लगाए जाएंगे।
लिट्टी-चोखा से दम बिरयानी तक मिलेगा स्वाद : फेस्टिवल में बिहार का लिट्टी-चोखा, तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, असम का मशरूम पीठा और छत्तीसगढ़ का चौसेला जैसे क्षेत्रीय व्यंजन आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा चाट, कबाब और अन्य स्ट्रीट फूड के साथ प्राकृतिक खाद्य उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। खास बात यह है कि इन व्यंजनों को महिला उद्यमी अपनी पारंपरिक विधियों और स्थानीय मसालों से तैयार करेंगी। खाने-पीने के साथ महोत्सव में देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी देखने को मिलेगी। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के हुनर और उद्यमशीलता को बाजार उपलब्ध कराना है।
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