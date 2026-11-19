दिल्लीवासियों को देशभर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। सुंदर नर्सरी के पिकनिक ग्राउंड में 21 नवंबर से आठ दिसंबर तक सरस शक्ति फूड फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 18 दिवसीय महोत्सव में देशभर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 500 से अधिक महिला उद्यमी हिस्सा लेंगी। यहां 90 से अधिक फूड स्टॉल लगाए जाएंगे।