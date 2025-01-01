विज्ञापन





अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में नियमित टीकाकरण प्रभावित होने और कई अभिभावकों के दूसरी खुराक व बूस्टर डोज के लिए न पहुंचने से बच्चे संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो गए। जिले में करीब 30 हजार बच्चों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें 23 हजार को दोनों खुराक लग चुकी हैं। विज्ञापन



एसएमओ डा. संजीव तंवर के मुताबिक स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर छूटे बच्चों की पहचान कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नौ से 12 माह और 15 से 24 माह की आयु के बच्चों को परिजनों से सरकारी अस्पताल में निशुल्क टीका लगवाने की अपील की। संवाद अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में नियमित टीकाकरण प्रभावित होने और कई अभिभावकों के दूसरी खुराक व बूस्टर डोज के लिए न पहुंचने से बच्चे संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो गए। जिले में करीब 30 हजार बच्चों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें 23 हजार को दोनों खुराक लग चुकी हैं।एसएमओ डा. संजीव तंवर के मुताबिक स्वास्थ्य टीमें घर-घर जाकर छूटे बच्चों की पहचान कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने नौ से 12 माह और 15 से 24 माह की आयु के बच्चों को परिजनों से सरकारी अस्पताल में निशुल्क टीका लगवाने की अपील की। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

पलवल। जिले में खसरे के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों की जागरूकता को सबसे बड़ा हथियार बताया है। इस साल अब तक 32 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से सात मामले बीते डेढ़ माह में सामने आए। विभाग के अनुसार शमशाबाद और इस्लामाबाद क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।