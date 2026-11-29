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नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) एनेक्सी की आर्ट गैलरी में 28 नवंबर से सीड्स ऑफ होप नाम से चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें मणिपुर की कलाकार मीना लाइश्रेम ने अपने चित्रों के जरिये विस्थापन का दर्द, बच्चों की मासूमियत और उनके जीवन की मुश्किलों को दिखाया है। कलाकार मीना लाइश्रेम ने बताया कि उनके चित्र मणिपुर में हिंसा के कारण राहत शिविरों में रह रहे बच्चों की जिंदगी पर आधारित हैं। इनमें बच्चों को एक-दूसरे के साथ हंसते, खेलते और चीजें साझा करते हुए दिखाया गया है। इनके जरिये मुश्किल परिस्थितियों में भी एकता और आपसी जुड़ाव का संदेश दिया गया है। ब्यूरो