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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। मिट्टी की खुशबू, लोकजीवन की कहानियां और प्रकृति से जुड़ी मान्यताएं अब दिल्ली के बड़े बाजार तक पहुंच रही हैं। 45वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में झारखंड पवेलियन की पैतकर और सोहराय-खोवर चित्रकारी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पीढ़ियों से चली आ रही इन कलाओं को कलाकार अब कैनवास के साथ घरों की सजावट और रोजमर्रा के उपयोग वाले उत्पादों पर भी उकेर रहे हैं।कारीगर जंतु कोपे अपनी कलाकृतियों के जरिए झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को नया स्वरूप दे रहे हैं। उनकी पेंटिंग में पशु-पक्षियों, प्रकृति और आदिवासी जीवन की झलक देखने को मिलती है। इन चित्रों की खासियत प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल है। रंग तैयार करने के लिए पत्थरों को घिसने के अलावा लाल-पीली मिट्टी, कोयले और चूने का उपयोग किया जाता है।सिंहभूम की पैतकर कला में लोककथाओं, कृष्ण लीला और जीवन-मृत्यु के चक्र को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। वहीं, हजारीबाग की सोहराय-खोवर चित्रकारी में पशु-पक्षियों, पेड़-पौधों और ज्यामितीय आकृतियों को विशेष रेखाओं व बिंदुओं से उकेरा जाता है।जंतु कोपे के अनुसार, एक बड़ी पेंटिंग तैयार करने में तीन से चार दिन, जबकि छोटी पेंटिंग बनाने में करीब एक दिन लगता है। कैनवास और सजावटी उत्पादों के माध्यम से ये पारंपरिक कलाएं अब आधुनिक जीवनशैली में भी अपनी जगह बना रही हैं।