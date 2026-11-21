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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। राजधानी के सुंदर नर्सरी स्थित पिकनिक ग्राउंड में शनिवार से सरस शक्ति फूड फेस्टिवल का आगाज हुआ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित महोत्सव 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देशभर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 500 से अधिक महिला उद्यमी हिस्सा ले रही हैं। महोत्सव में 90 से अधिक फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोगों को राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिल रहा है।फेस्टिवल में बिहार का लिट्टी-चोखा, हैदराबाद की दम बिरयानी, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, असम का मशरूम पीठा और छत्तीसगढ़ का चौसेला खास आकर्षण बने हुए हैं। इसके अलावा चाट, कबाब और कई तरह के स्थानीय व्यंजन भी उपलब्ध हैं।खाने-पीने के साथ महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। इनमें पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, राजस्थान का घूमर और कालबेलिया, असम का बिहू, गुजरात का गरबा, महाराष्ट्र की लावणी और ओडिशा का संबलपुरी नृत्य शामिल हैं। इसके अलावा सूफी संगीत की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक लोग महोत्सव का लुत्फ उठा सकते हैं। 8 दिसंबर को विशेष संगीत प्रस्तुति के साथ इसका समापन होगा।