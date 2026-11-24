नई दिल्ली। पंजाब में भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी ने दोनों दलों पर निशाना साधा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पंजाब में नशे का कारोबार बढ़ा और एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हुई। अब सत्ता के लालच में दोनों दल फिर साथ आ गए हैं।आप ने सवाल उठाया कि अकाली दल ने भाजपा के साथ गठबंधन से पहले तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में जान गंवाने वाले 750 किसानों की शहादत का हिसाब क्यों नहीं मांगा? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा और अकाली दल सत्ता के लिए कभी साथ आते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, जबकि आप का गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने भी गठबंधन को अवसरवादी बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा था। आप नेताओं ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता दोनों दलों को करारा जवाब देगी।