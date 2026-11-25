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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली के आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाहरी हवा का प्रदूषण शहरी क्षेत्रों के मुकाबले करीब 20 फीसदी अधिक पाया गया है। खास बात यह है कि सुबह और शाम के समय गांवों में पीएम 2.5 का स्तर शहरों की तुलना में 2.5 से 3 गुना तक अधिक दर्ज किया गया। इसके प्रमुख कारण घरेलू कामकाज में ठोस ईंधन का इस्तेमाल और छोटे उद्योगों से निकलने वाला धुआं हैं।शोध पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस) में नवंबर में प्रकाशित इस अध्ययन का नेतृत्व आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंसेज के प्रोफेसर साग्निक डे और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के जोशुआ एस. आप्टे ने किया। शोधकर्ताओं ने जुलाई से नवंबर 2024 के बीच दिल्ली-एनसीआर के 160 किलोमीटर के दायरे में 49 स्थानों पर प्रदूषण की निगरानी की। इनमें 32 ग्रामीण और 17 शहरी क्षेत्र शामिल थे।अध्ययन के मुताबिक, जुलाई से अक्तूबर के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम 2.5 का स्तर शहरों से 10 से 20 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर अधिक रहा। नवंबर में यह अंतर 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर से ज्यादा हो गया। सुबह पांच से आठ और शाम पांच से आठ बजे के बीच प्रदूषण सबसे अधिक रहा, जबकि दोपहर में दोनों क्षेत्रों का स्तर लगभग समान था।पराली जलाना अकेला कारण नहींगांवों में खाना पकाने, पानी गर्म करने और घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी, उपले व अन्य ठोस ईंधन जलाए जाते हैं। इसके अलावा ईंट भट्ठे, छोटे उद्योग, कचरा जलाना और पुराने वाहन भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। पराली जलाने के मौसम में भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण अधिक बना रहा। शोधकर्ताओं के अनुसार, उपग्रह आधारित निगरानी सुबह-शाम के प्रदूषण को ठीक से दर्ज नहीं कर पाती। इसलिए स्वच्छ हवा की नीतियों में गांवों और छोटे कस्बों को भी प्राथमिकता देना जरूरी है।