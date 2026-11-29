राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने वॉयस ऑफ हिंद आतंकी साजिश मामले में आरोपी तवाहीद लतीफ सोफी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 12,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। यह फैसला राउज एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया।एनआईए की जांच के अनुसार, यह मामला आईएसआईएस द्वारा भारत में युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्हें भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद के लिए भर्ती करने की साजिश से जुड़ा है। आईएसआईएस के आतंकवादी विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों से गतिविधियां संचालित करते हुए भारत में मौजूद आईएसआईएस कैडरों के साथ मिलकर फर्जी ऑनलाइन पहचान का इस्तेमाल करते थे और आईएसआईएस से संबंधित प्रचार सामग्री का प्रसार करते थे।जांच में सामने आया कि साइबर इकाइयों और उनके सहयोगियों ने भारत-केंद्रित आईएसआईएस प्रचार पत्रिका सवत-अल-हिंद (द वॉयस ऑफ हिंद) की सामग्री तैयार करने, संपादन, प्रकाशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसार में भूमिका निभाई। यह नेटवर्क भारतीयों को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में तथाकथित हिजरत (प्रवास) के लिए प्रेरित करने और इसमें सहायता प्रदान करने में भी शामिल था। एनआईए ने जांच के दौरान ‘वॉयस ऑफ हिंद’ के पीडीएफ, मारे गए आतंकियों के पोस्टर, कट्टरपंथी साहित्य, आईएसआईएस प्रचार से संबंधित वेब लिंक, आईएसआईएस के झंडे वाली टी-शर्ट, हथियार खरीदने से संबंधित चैट और ऑडियो रिकॉर्डिंग, मीडिया सामग्री, वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध से संबंधित सामग्री तथा आईएसआईएस के बैनर और झंडे समेत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री जब्त की। इस दोषसिद्धि और सजा के साथ ही इस मामले में अब तक पांच आरोपी अपना अपराध स्वीकार करने के बाद दोषी करार दिए जा चुके हैं। शेष आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है।