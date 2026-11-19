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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। तीन साल तक ठीक से न बोल पाने का दर्द और न ही बिना मेडिकल सपोर्ट के सांस ले पाने की परेशानी। तंजानिया की 26 वर्षीय अक्रत अब्दुल म्वेटा के लिए जिंदगी किसी चुनौती से कम नहीं थी। कई सर्जरी कराने के बावजूद उनकी सांस की नली बार-बार सिकुड़ जाती थी। यहां तक कि उन्हें जिंदगीभर गले में सांस की नली लगाकर रखने की सलाह दी गई थी। लेकिन दिल्ली के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने जटिल इलाज के जरिये उनकी जिंदगी में फिर खुशियां लौटा दीं।दरअसल, सितंबर 2023 में अक्रत को सेरेब्रल मलेरिया हो गया था। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें एक महीने से ज्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहने के कारण उनके गले में वॉइस बॉक्स के नीचे सांस की नली में घाव के निशान बन गए और नली सिकुड़ गई। इसके चलते उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। नवंबर 2023 में डॉक्टरों ने उनके गले में छेद करके सांस लेने के लिए एक नली लगा दी।कई सर्जरी के बाद भी नहीं मिली राहतअगले ढाई साल तक अक्रत का इलाज चलता रहा। इस दौरान भारत में भी उनकी दो बड़ी सर्जरी हुईं, लेकिन सांस की नली सिकुड़ने की समस्या बार-बार लौट आती थी। करीब तीन साल तक वह सामान्य रूप से बोल भी नहीं सकीं। लेकिन हार न मानते हुए अक्रत एक बार फिर इलाज की उम्मीद लेकर दिल्ली पहुंचीं। यहां अस्पताल में चेस्ट एवं रेस्पिरेटरी डिजीज विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर और एचओडी डॉ. संदीप नायर ने उनकी जांच की। जांच में पता चला कि उनकी सांस की नली का करीब तीन सेंटीमीटर हिस्सा बुरी तरह सिकुड़ चुका है।