नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के गन्ने का भाव बढ़ाकर 431 रुपये प्रति क्विंटल करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पंजाब में किसानों को गन्ने का देश में सबसे अधिक भाव दिया जा रहा है।सिसोदिया ने कहा कि देश के कई राज्यों में किसान आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार ने किसानों के हित में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने इस फैसले को किसान विरोधी राजनीति और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार के बीच का अंतर बताया। सिसोदिया ने भगवंत मान सरकार के फैसले की सराहना करते हुए इसे किसानों के लिए बड़ी राहत करार दिया।