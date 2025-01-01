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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। नल्हड़ स्थित शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट और हिंसक झड़प में बदल गया। 20 नवंबर की रात वरिष्ठ और जूनियर विद्यार्थियों के बीच हुए इस विवाद में करीब दर्जनभर छात्रों को चोटें आई हैं। इनमें दो के हाथ में फ्रैक्चर बताया गया है। घटना के बाद सोमवार को घायल विद्यार्थियों के परिजन भी कॉलेज पहुंचे और डायरेक्टर से मुलाकात कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है।90 डिग्री झुकने का दबाव बनाने का आरोपपीड़ित विद्यार्थियों की ओर से कॉलेज डायरेक्टर को दी गई सामूहिक शिकायत के अनुसार, रात करीब 8:15 बजे 2025 बैच के छात्र मोहम्मद हारिश और मोहम्मद अकील को कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों ने डायरेक्टर कार्यालय के सामने कथित तौर पर 90 डिग्री झुकने के लिए मजबूर किया। दोनों के विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे 2024 बैच के छात्र इकलाश के साथ भी मारपीट की गई।हॉस्टल के गेट पर दोबारा हुआ हमलाशिकायत में आरोप लगाया गया है कि शुरुआती विवाद शांत होने के बाद जब विद्यार्थी हॉस्टल नंबर तीन की तरफ जा रहे थे तो गेट के पास वरिष्ठ विद्यार्थियों और कुछ बाहरी लोगों ने उन्हें दोबारा घेर लिया। इस दौरान लाठी, लोहे की रॉड, हॉकी और बेसबॉल बैट जैसे सामान से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। बीच-बचाव करने पहुंचे डॉ. तहसीन हुसैन और डॉ. वसीम अकरम को भी चोटें आईं। शिकायत के मुताबिक, अकील की करीब 20 ग्राम सोने की चेन भी छीन ली गई। पांच घायलों का नूंह सीएचसी में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इकलाश और डॉ. वसीम अकरम के हाथ में फ्रैक्चर की बात सामने आई है।पुलिस ने छात्रों को चौकी लाकर किया पाबंदपुलिस का कहना है कि झगड़े की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और झगड़ा कर रहे विद्यार्थियों को पकड़कर चौकी ले आई। करीब दर्जनभर विद्यार्थियों को चोटें आई थीं। पुलिस ने सभी को पाबंद कर नियमानुसार कार्रवाई की और बाद में छोड़ दिया।कॉलेज का माहौल खराब नहीं होने देंगे : डिप्टी डायरेक्टरकॉलेज के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और कॉलेज के माहौल को किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पूरे मामले को कॉलेज डायरेक्टर देख रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यार्थियों के बीच हुए विवाद का जल्द समाधान कराया जाएगा।उधर, शिकायतकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और दोषी विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक साल के लिए निष्कासित करने की मांग की है। अब कॉलेज प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।