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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। बाड़ा हिंदूराव में बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के रह रहे बांग्लादेशी परिवार के छह सदस्यों को उत्तरी जिला पुलिस ने पकड़ा है। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस की नारकोटिक्स सेल, स्पेशल टास्क फोर्स और फॉरेनर्स सेल की संयुक्त टीम ने बाड़ा हिंदू राव इलाके में सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। जांच में सभी छह लोगों के पास से बांग्लादेशी नागरिकता की पुष्टि करने वाले दस्तावेज मिले हैं। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि संयुक्त टीम ने सरकारी बालिका विद्यालय के पास छापा मारकर मोहम्मद जहांगीर हुसैन (50) को पकड़ा। पूछताछ में उसने बांग्लादेश का नागरिक होने और परिवार के साथ बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में रहने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के पांच अन्य सदस्यों को भी तलाश कर हिरासत में लिया। इनमें कोहिनूर (40), नूर मोहम्मद (20), आसिफ (18) और 12 व 10 साल के दो बच्चे शामिल हैं। परिवार दिल्ली के सदर बाजार स्थित आजाद मार्केट इलाके में रह रहा था। उनका स्थायी पता बांग्लादेश के नारायणगंज जिले का मिला है।

बाड़ा हिंदू राव में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, दो नाबालिग भी शामिल, निर्वासन की प्रक्रिया शुरू