फ्रैगमेंटेड स्टोरीज’ प्रदर्शनी में पेंटिंग्स के जरिये दिखा शहरी जीवन में आए बदलावों का असर, पुरानी और नई चीजों का किया रचनात्मक इस्तेमालनई दिल्ली। कलाकार सिमी खन्ना की प्रदर्शनी ‘फ्रैगमेंटेड स्टोरीज’ नई दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम स्थित श्रीधराणी आर्ट गैलरी में 23 नवंबर से शुरू हो गई है, जो एक दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में उन्होंने पेंटिंग्स के जरिये शहरों के बदलते स्वरूप, छोटे होते घरों और बिखरते सामाजिक रिश्तों को दर्शाया है।सिमी खन्ना के अनुसार, उनके बचपन में बड़े और एक मंजिला घर हुआ करते थे, जहां पूरा परिवार साथ रहता था। समय के साथ सामाजिक और आर्थिक बदलावों के चलते घरों का आकार छोटा होता गया और अब बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। इन बदलावों और आसपास के माहौल को उन्होंने अलग-अलग रंगों व बनावट से उकेरा है। कलाकृतियां बनाने में वे पेंट, कागज, रेत, धागे और घर में इस्तेमाल के बाद बची पुरानी व अनुपयोगी सामग्री का प्रयोग करती हैं। उन्हें विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग कर नया और रोचक रूप देना पसंद है। संवाद