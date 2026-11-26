खिचड़ीपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंच रहे मरीजों को डॉक्टरों की लिखी कई दवाएं अस्पताल की फार्मेसी से नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में उन्हें मजबूर होकर बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ रहा है। कई मरीज ऐसे होते हैं, जिनके लिए बाहर से महंगी दवाएं खरीदना आसान नहीं होता। ऐसे में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। इलाज भी प्रभावित होने की आशंका रहती है।मरीज विनीत का कहना है कि सरकारी अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि इलाज के लिए आने वाले लोगों को बाहर मेडिकल स्टोर के चक्कर न लगाने पड़ें। अस्पताल प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देते हुए जरूरी दवाओं का स्टॉक जल्द उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले कई मरीज आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से होते हैं। वे सरकारी अस्पताल में इस उम्मीद से आते हैं कि उन्हें मुफ्त या कम खर्च में इलाज और दवाएं मिल सकेंगी। लेकिन, दवाएं उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं।