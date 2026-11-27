उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी शादाब अहमद ने गाजियाबाद जाकर कानून की पढ़ाई जारी रखने और परीक्षा देने की अनुमति मांगी है। उसने कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिल्ली से गाजियाबाद आने-जाने की छूट देने के साथ ही अपनी रिपोर्टिंग के समय में बदलाव करने की मांग की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में अर्जी डाली। अर्जी में कहा गया है कि शादाब गाजियाबाद स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ लॉ में नियमित कानून की कक्षाओं में शामिल होना चाहता है। इसके अलावा वह अपनी अन्य शैक्षणिक गतिविधियां पूरी करने और परीक्षाओं में बैठने के लिए दिल्ली से गाजियाबाद जाने की अनुमति चाहता है। इसके लिए उसने अदालत से अपनी मौजूदा रिपोर्टिंग की शर्तों में भी बदलाव करने की मांग की है।अदालत ने इस अर्जी पर अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब और रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि शादाब अहमद उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामले में आरोपियों में शामिल है। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। फिलहाल अदालत ने उसे गाजियाबाद जाकर पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी है, इस पर फैसला अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट और आगे की सुनवाई के बाद होगा।