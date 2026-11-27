महिलाओं को वस्त्र और आर्थिक सहायता, युवाओं ने ली नशामुक्ति की शपथअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। प्रेम केवल शब्दों में जताने की चीज नहीं, बल्कि इसे हृदय से महसूस करना चाहिए। एक-दूसरे से प्रेम और प्रकृति की देखभाल ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। यह संदेश माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) ने वसंत कुंज में आयोजित दो दिवसीय दिल्ली ब्रह्मस्थानम महोत्सव के समापन पर दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम एक महामंत्र है। यह इंसान को जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस देता है। महोत्सव में आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ सामाजिक सरोकारों पर भी जोर रहा। आश्रम की युवा शाखा आयुध के स्वयंसेवकों के नेतृत्व में लोगों ने नशामुक्ति की शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने युवाओं में नैतिक जागरूकता बढ़ाने और नशाखोरी के खिलाफ अभियान चलाने में अम्मा के प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम में अमृताश्री स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को वस्त्र और आर्थिक सहायता वितरित की गई। इसके जरिये जरूरतमंद महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण का संदेश दिया गया।महत्वपूर्ण लोगों ने किए अम्मा के दर्शनसमापन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी और आईपीएस अधिकारी नूपुर प्रसाद भी मौजूद रहे। अम्मा कई भजनों में शामिल हुईं और श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। इसके साथ ही दो दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। आशीष सूद ने कहा कि अम्मा का जीवन निःस्वार्थ सेवा, करुणा और मानव कल्याण के प्रति समर्पण की मिसाल है। अमृताश्री स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उनके प्रयास प्रेरणादायक हैं।