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-सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दे रही है पुलिसबिंदापुर इलाके में बहन से कहासुनी कर रही लड़की पर युवक ने चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता की पहचान 16 वर्षीय खुशी के रूप में हुई है। घायल लड़की को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से परिवार वाले उसे डीडीयू अस्पताल लेकर गए। पीड़िता के बयान देने की हालत में नहीं होने पर पुलिस सूचना और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस किया है। पुलिस हमलावर की तलाश में दबिश दे रही है।द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने घटना 22 नवंबर की है। पुलिस को निजी अस्पताल से एक लड़की को चाकू मारे जाने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक उसके परिवार वाले उसे लेकर दूसरे अस्पताल में ले जा चुके थे।पुलिस को वहां से लड़की का मेडिकल रिपोर्ट मिला, जिससे लड़की की पहचान 16 वर्षीय खुशी के रूप में हुई। उसे उसकी एक सहेली अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी पीठ पर चाकू के घाव थे। इसी बीच पुलिस को पता चला कि लड़की को डीडीयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। वह बयान देने की हालत में नहीं थी। पुलिस ने बिंदापुर स्थित अग्रवाल स्वीट स्थित घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की। छानबीन में पता चला कि खुशी की एक अन्य लड़की से कहासुनी हो रही थी। इस दौरान दूसरी लड़की का भाई वहां पहुंचा और खुशी पर हमला कर दिया। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद ही हमला के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।