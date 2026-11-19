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पूर्वी दिल्ली। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छात्रों की शैक्षणिक और मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए नई एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर (ईवीजीसी) शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से नियुक्ति आदेश में 10 महिला उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है। इनमें पूर्वी दिल्ली के दो स्कूलों में भी नई शिक्षिकाओं की तैनाती की गई है। आदेश के अनुसार, प्रियंका गोस्वामी को डॉ. बीआर आंबेडकर सीएम श्री स्कूल, सूरजमल विहार में ईवीजीसी के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, नेहा मलिक की तैनाती नंद नगरी, ब्लॉक-ई स्थित सरकारी सर्वोदय कन्या विद्यालय में की गई है। उन्हें 17 दिसंबर 2026 तक अपने निर्धारित स्कूल में कार्यभार संभालना होगा। ब्यूरो