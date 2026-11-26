अयोध्या और नेपाल के जनकपुर धाम के बीच शुरू हुई ‘सरयू-कमला एक्सप्रेस’ में यात्रियों को अब सात्विक भोजन की सुविधा भी मिलेगी। इस्कॉन द्वारका दिल्ली और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने इसके लिए साझेदारी की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रियों को बिना प्याज और लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को उनकी धार्मिक और खानपान संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप भोजन की सुविधा देना है।भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को जोड़ने वाली इस रेल सेवा का उद्घाटन 23 नवंबर को किया गया था। करीब 604 किलोमीटर लंबा यह रेल संपर्क भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या और माता जानकी की जन्मस्थली माने जाने वाले जनकपुर धाम को जोड़ता है। दोनों स्थलों का रामायण परंपरा में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस्कॉन द्वारका दिल्ली और आईआरसीटीसी इससे पहले भी अमृत आहार परियोजना सहित विभिन्न पहलों में साथ काम कर चुके हैं। अब सरयू-कमला एक्सप्रेस में सात्विक भोजन की व्यवस्था के जरिए इस सहयोग को धार्मिक पर्यटन और रेल यात्रियों की सुविधा से जोड़ा गया है।