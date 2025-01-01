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संवाद न्यूज एजेंसीपिनगवां। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिले के राजीव गांधी स्टेडियमों को संवारने की कवायद शुरू हो गई है। लंबे समय से मरम्मत और रखरखाव की जरूरत महसूस कर रहे इन स्टेडियमों की अब सूरत बदलने वाली है। खेल विभाग की ओर से इसके लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का बजट उपलब्ध कराया गया है। जिले के छह स्टेडियमों में मरम्मत कार्य के लिए बजट और एस्टीमेट स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से पांच स्टेडियमों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लोक निर्माण विभाग ने जनवरी तक सभी स्टेडियमों का काम पूरा कर खेल विभाग को सौंपने का लक्ष्य निर्धारित किया है।इस योजना का उद्देश्य केवल स्टेडियमों की इमारतों की मरम्मत करना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना भी है।लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रदीप सिद्धू ने बताया कि स्टेडियमों की मौजूदा इमारतों की मरम्मत, रखरखाव और आवश्यक सुधार कार्य कराए जा रहे हैं। प्रत्येक स्टेडियम की वास्तविक स्थिति को देखते हुए अलग-अलग एस्टीमेट तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल कोटा खंडेवला, पिनगवां, फिरोजपुर झिरका, नगीना में झिर मंदिर के पास और कामेड़ा स्थित राजीव गांधी स्टेडियमों में मरम्मत कार्य चल रहा है।