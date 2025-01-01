Delhi NCR News: पुलिस पर दो बार फायरिंग करने वाला लूट का आरोपी मुठभेड़ में दबोचा, पैर में लगी गोली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:07 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:07 AM IST
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पिंगौड़ गांव के पास कोठड़े में छिपा था बदमाश, सीआईए पलवल और होडल की संयुक्त टीम ने की घेराबंदी, कट्टा, कारतूस और दो खाली खोल बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले में लगातार लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने गिरोह तक पहुंचने में सीआईए की संयुक्त टीम को कामयाबी मिली है। पुलिस से बचने के लिए गांव पिंगौड़ के पास नाले की पटरी पर बने छोटे कमरे में छिपा गिरोह का एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी देवा अपने साथी के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी तो उसने दो बार फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी दाहिनी टांग में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने तीन साथियों के साथ मिलकर लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की।
तीन वारदात के बाद तलाश में थी पुलिस
डीएसपी मुख्यालय नरेंद्र सिंह खटाना ने प्रेसवार्ता में बताया कि रविवार-सोमवार की रात जिले में तीन लूट की वारदातें हुई थीं। इसी दौरान डायल 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी को जान से मारने की नीयत से सीधी टक्कर मारने की वारदात भी हुई थी। सीआईए पलवल और सीआईए होडल की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं। पुलिस टीम गांव बामनीखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी, तभी पिंगौड़ के पास हथियारबंद युवक के छिपे होने की सूचना मिली।
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छोटे कमरे में घिरने पर की फायरिंग
सीआईए पलवल प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार और सीआईए होडल प्रभारी पीएसआई अमित कुमार के नेतृत्व में दो टीमें बनाकर मौके पर दबिश दी गई। पुलिस ने कोठड़े की घेराबंदी कर आरोपी को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने पुलिस पर सीधा फायर कर दी। पुलिसकर्मियों ने नीचे बैठकर बचाव किया और हवाई फायर कर दोबारा चेतावनी दी। इसके बावजूद आरोपी ने फिर गोली चलाई और भागने की कोशिश करते हुए हथियार तान लिया। पुलिस के मुताबिक, आत्मरक्षा में सीआईए पलवल प्रभारी ने उसके दाहिने पैर पर गोली चलाई।
कट्टा, कारतूस और दो खाली खोल बरामद
पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव दिघौट निवासी देवा पुत्र राजबीर के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक कट्टा और चैंबर में एक जिंदा कारतूस मिला। घटनास्थल से दो खाली खोल भी बरामद किए गए। घायल आरोपी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज
डीएसपी के अनुसार, पूछताछ में देवा ने ओमवीर, गौरव और एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूट और अपहरण की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है। आरोपी देवा के खिलाफ लूट, अपहरण और जानलेवा हमले के पांच केस दर्ज हैं। थाना सदर में पुलिस पर जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले में लगातार लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने गिरोह तक पहुंचने में सीआईए की संयुक्त टीम को कामयाबी मिली है। पुलिस से बचने के लिए गांव पिंगौड़ के पास नाले की पटरी पर बने छोटे कमरे में छिपा गिरोह का एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी देवा अपने साथी के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी तो उसने दो बार फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी दाहिनी टांग में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने तीन साथियों के साथ मिलकर लूट और अपहरण की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की।
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तीन वारदात के बाद तलाश में थी पुलिस
डीएसपी मुख्यालय नरेंद्र सिंह खटाना ने प्रेसवार्ता में बताया कि रविवार-सोमवार की रात जिले में तीन लूट की वारदातें हुई थीं। इसी दौरान डायल 112 पर तैनात एक पुलिसकर्मी को जान से मारने की नीयत से सीधी टक्कर मारने की वारदात भी हुई थी। सीआईए पलवल और सीआईए होडल की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी थीं। पुलिस टीम गांव बामनीखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी, तभी पिंगौड़ के पास हथियारबंद युवक के छिपे होने की सूचना मिली।
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छोटे कमरे में घिरने पर की फायरिंग
सीआईए पलवल प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र कुमार और सीआईए होडल प्रभारी पीएसआई अमित कुमार के नेतृत्व में दो टीमें बनाकर मौके पर दबिश दी गई। पुलिस ने कोठड़े की घेराबंदी कर आरोपी को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने पुलिस पर सीधा फायर कर दी। पुलिसकर्मियों ने नीचे बैठकर बचाव किया और हवाई फायर कर दोबारा चेतावनी दी। इसके बावजूद आरोपी ने फिर गोली चलाई और भागने की कोशिश करते हुए हथियार तान लिया। पुलिस के मुताबिक, आत्मरक्षा में सीआईए पलवल प्रभारी ने उसके दाहिने पैर पर गोली चलाई।
कट्टा, कारतूस और दो खाली खोल बरामद
पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव दिघौट निवासी देवा पुत्र राजबीर के रूप में हुई है। उसके कब्जे से एक कट्टा और चैंबर में एक जिंदा कारतूस मिला। घटनास्थल से दो खाली खोल भी बरामद किए गए। घायल आरोपी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश तेज
डीएसपी के अनुसार, पूछताछ में देवा ने ओमवीर, गौरव और एक अन्य साथी के साथ मिलकर लूट और अपहरण की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया है। आरोपी देवा के खिलाफ लूट, अपहरण और जानलेवा हमले के पांच केस दर्ज हैं। थाना सदर में पुलिस पर जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।