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50 हजार मरीजों के आंकड़ों पर आधारित है अध्ययनसिमरननई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण का खतरा सिर्फ पीएम 2.5 और पीएम 10 तक सीमित नहीं है। हवा में मौजूद ग्राउंड लेवल ओजोन (जीएलओ) भी लोगों की सेहत के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल समेत अन्य संस्थानों के संयुक्त अध्ययन में सामने आया है कि ओजोन के स्तर में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के साथ सांस और हृदय संबंधी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम करीब तीन प्रतिशत बढ़ जाता है। इसका असर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अपेक्षाकृत ज्यादा देखा गया है।अध्ययन के लिए दिल्ली में करीब 50 हजार मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं ने वर्ष 2016 से 2019 के बीच के प्रदूषण स्तर और मरीजों के रिकॉर्ड का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि ओजोन का बढ़ता स्तर पहले से सांस और दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों की स्थिति को और गंभीर बना सकता है।शोध का एक अहम निष्कर्ष टीबी (क्षय रोग) के मरीजों से जुड़ा है। अलग-अलग बीमारियों के विश्लेषण में ओजोन के संपर्क और टीबी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। ओजोन के स्तर में हर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की वृद्धि के साथ टीबी मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम करीब 4.2 प्रतिशत अधिक दर्ज किया गया। हालांकि, शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि ओजोन सीधे टीबी का कारण बनती है। अध्ययन में केवल ओजोन के स्तर और अस्पताल में भर्ती होने के बीच संबंध सामने आया है।बुजुर्गों पर ज्यादा असरअध्ययन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में ओजोन के संपर्क से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम करीब चार प्रतिशत अधिक पाया गया। कम उम्र के लोगों की तुलना में बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा होने के संकेत मिले हैं। हालांकि, दोनों आयु वर्गों के बीच यह अंतर सांख्यिकीय रूप से निर्णायक नहीं था। अध्ययन से जुड़ी शोधकर्ता और आरएमएल अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र के मनोरोग विभाग की डॉ. मीना चंद्रा के अनुसार, इन निष्कर्षों को ओजोन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच संबंध के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी बीमारी के सीधे कारण के रूप में।अन्य प्रदूषकों के प्रभाव के बावजूद बना रहा संबंधशोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पीएम 2.5, पीएम 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अन्य प्रदूषकों के प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया। इनके असर का आकलन करने के बाद भी ओजोन और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम के बीच संबंध बना रहा।-ग्राउंड लेवल ओजोन जमीन के पास हवा में बनने वाली प्रदूषक गैस है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक सूर्य की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे इसका निर्माण होता है। इसके संपर्क में आने से सांस की नलियों में सूजन, अस्थमा की परेशानी और फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।-ओजोन के स्तर का अधिक सटीक आकलन करने के लिए शोधकर्ताओं ने मौसम और प्रदूषण संबंधी आंकड़ों के साथ कंप्यूटर आधारित डब्ल्यूआरएफ-केम मॉडल का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्राप्त आंकड़ों को अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिकॉर्ड से जोड़ा गया।