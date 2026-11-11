दूध महंगा करना और यमुना में क्रूज चलाना जनता के साथ धोखा : देवेंद्र यादव

विज्ञापन



नई दिल्ली।

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई से पहले ही परेशान लोगों पर दूध की कीमतें बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि 12 नवंबर से दूध की कीमतों में दो से चार रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी आम लोगों की रसोई के बजट पर सीधा प्रहार है। चीनी, खाद्य तेल, सब्जियों, सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच दूध महंगा होने से गरीब, निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों का खर्च और बढ़ेगा।