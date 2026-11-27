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2500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारितअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच इसकी रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाने और शहर में सफाई व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा शुक्रवार को एमसीडी सदन की बैठक में उठा। पार्षदों ने कहा कि एक ओर प्रदूषण कम करने के लिए तमाम प्रयासों की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में सड़कों पर धूल जमा है और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।पार्षदों ने कहा, सड़कों से धूल हटाने और कचरे का नियमित उठान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पार्षदों ने प्रदूषण और स्वच्छता की समस्या से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने की जरूरत बताई।बैठक में प्रदूषण और स्वच्छता के मुद्दों पर विभिन्न दलों के पार्षदों ने चर्चा की और अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं सामने रखीं। पार्षदों का कहना था कि प्रदूषण की रोकथाम केवल बैठकों और निर्देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखाई देना चाहिए। सड़कों की नियमित सफाई, धूल हटाने, कूड़े का समय पर उठान और खुले में पड़े कचरे का निस्तारण सुनिश्चित करना जरूरी है।बैठक में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 2500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति से विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमित सफाई कार्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी करने की बात कही।