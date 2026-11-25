संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। विज्ञान और तकनीक का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु नए विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार से 'पीपुल्स फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 2026' की शुरुआत हुई। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में आयोजित इस महोत्सव की थीम 'समावेशी प्रभाव के लिए नवाचार: विज्ञान और समाज के बीच सेतु' रखी गई है। इसके तहत सी.डी. देशमुख सभागार और गांधी-किंग मेमोरियल प्लाजा में नवाचारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह इस शृंखला का पांचवां संस्करण है। इसमें ऐसे नए प्रयोगों और तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो वैज्ञानिक जानकारी को आम लोगों के लिए उपयोगी व आसान बना सकें। साथ ही कम खर्च में सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाले समाधानों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।इस आयोजन में देशभर के नवाचारियों, स्टार्टअप, उद्यमियों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाया गया है, ताकि वे नए विचारों को साझा कर सकें और उन्हें बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा कर सकें। इसका संयोजन और मार्गदर्शन रेनू स्वरूप, अनिल गुप्ता, स्वाति बसु और तस्लीमआरिफ सैयद ने किया है। आयोजन में सी-कैंप, ज्ञान (जीआईएएन) और हनी बी नेटवर्क का सहयोग है। यह प्रदर्शनी 27 नवंबर तक सुबह 11 से शाम छह बजे तक चलेगी, जबकि 28 नवंबर को दोपहर एक बजे तक इसे देखा जा सकेगा।