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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में बदहाल सड़कें लोगों की परेशानी बढ़ा रही हैं। यहां वाहन चालकों को गड्ढों से बचकर निकलना पड़ रहा है, वहीं दुकानदारों को दिनभर उड़ती धूल का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह-जगह बने बड़े और गहरे गड्ढों के कारण वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं। वहीं, वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल आसपास के दुकानदारों और राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा रही है।इलाके में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वाहन चालकों को रफ्तार धीमी कर सावधानी से निकलना पड़ता है। सड़क पर कई जगह गड्ढे और उखड़ी सतह होने के कारण चारपहिया वाहनों के निचले हिस्से के सड़क से टकराने का खतरा बना रहता है। वाहन चालकों का कहना है कि गड्ढों से बचने के लिए बार-बार रास्ता बदलना पड़ता है, जिससे आवाजाही मुश्किल हो जाती है। दूसरी ओर, सड़क पर जमा मिट्टी वाहनों के गुजरते ही हवा में उड़ने लगती है। इससे पूरे इलाके में धूल का गुबार छाया रहता है। जानकारी के मुताबिक, प्रशासन कभी-कभी धूल नियंत्रित करने के लिए एंटी स्मॉग गन चलाता है, लेकिन सड़कों की बदहाल स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पानी का छिड़काव कुछ समय के लिए राहत देता है, मगर सड़क की मरम्मत के बिना समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क के गड्ढों की मरम्मत कराने और धूल की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि जिस दिन एंटी स्मॉग गन नहीं चलती, उस दिन धूल की समस्या और बढ़ जाती है। धूल उड़ने से दुकानों पर बैठना मुश्किल हो जाता है और कारोबार भी प्रभावित होता है।वर्जन-सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि वाहनों को बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है। गड्ढे इतने गहरे हैं कि चार पहिया वाहन अक्सर निकलते समय सड़क से टकरा जाते हैं। -पंकज वर्मा, वाहन चालकयहां जिस दिन एंटी स्मॉग गन नहीं चलती, उस दिन दिनभर हवा में धूल का गुबार बना रहता है। इससे हमारी दुकानदारी भी प्रभावित होती है। -सुनील पाल, स्थानीय दुकानदारसचिन प्रताप