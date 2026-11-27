नई दिल्ली। व्यापार मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। मेले के आखिरी दिन खरीदारी से लेकर झांकियों तक हर तरफ रौनक दिखाई दी। स्टॉल संचालकों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 70 फीसदी तक छूट के ऑफर दिए। इसका असर भी दिखा। कपड़े, ज्वेलरी, हस्तशिल्प, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के स्टॉल पर लोग खरीदारी करते नजर आए। कई स्टॉल पर ग्राहक ऑफर की जानकारी लेते और सामान की कीमतों को लेकर मोलभाव करते दिखे।आखिरी दिन होने के कारण कारोबारियों ने भी बिक्री बढ़ाने के लिए विशेष पेशकश की। कहीं चुनिंदा उत्पादों पर भारी छूट दी गई तो कहीं कॉम्बो ऑफर और एक के साथ एक उत्पाद मुफ्त देने की योजना रखी गई। कई ग्राहक ऐसे भी पहुंचे, जिन्होंने पहले मेले में उत्पाद पसंद किए थे, लेकिन खरीदारी आखिरी दिन के लिए टाल दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि समापन पर बेहतर ऑफर मिलेंगे।