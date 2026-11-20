अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट पर संभावित आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए संयुक्त आतंकवाद निरोधक मॉक अभ्यास किया गया। इसमें आतंकवादी हमले और बंधक बनाए जाने जैसी स्थिति का कृत्रिम दृश्य तैयार किया गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर जवाबी कार्रवाई और बंधकों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया।इस संयुक्त अभ्यास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल), जीएमआर, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग (एआरएफएफ), मेदांता मेडिकल टीम और रैक्सा समेत अन्य संबंधित एजेंसियों के जवानों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट पर किसी भी तरह के आतंकी खतरे की स्थिति में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल, त्वरित कार्रवाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया की क्षमता को परखना था।