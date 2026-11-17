Delhi NCR News: गोपाष्टमी पर गोमाता की पूजा-अर्चना कर मांगी परिवार की सुख-समृद्धि
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 07:58 PM IST
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गोशालाओं और मंदिरों में दिनभर उमड़े श्रद्धालु, गाय-बछड़े का पूजन कर की महाआरती
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में मंगलवार को गोपाष्टमी पर्व श्रद्धा और धूमधाम के साथ मना। इस अवसर पर शहर की विभिन्न गोशालाओं और मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। सुबह से ही गौशालाओं में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गोमाता और बछड़े की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने गोशालाओं में गाय और बछड़े दान भी किए। शाम को विशेष पूजा के बाद महाआरती का आयोजन हुआ। गोपाष्टमी के अवसर पर किशनगढ़, बवाना, नजफगढ़, सुरहेड़ा, सुलतानपुर डबास, हरेवली और रेवला खानपुर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों की गौशालाओं में विशेष आयोजन किए गए। वहीं आसफ अली रोड स्थित श्रीराम हनुमान वाटिका मंदिर और जगतपुर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर सहित अनेक मंदिरों में भी गोपाष्टमी महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराने की जिम्मेदारी संभाली थी। तभी से गोपाष्टमी पर गोपूजन की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानते हुए इस दिन गौसेवा और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है।
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नई दिल्ली। राजधानी में मंगलवार को गोपाष्टमी पर्व श्रद्धा और धूमधाम के साथ मना। इस अवसर पर शहर की विभिन्न गोशालाओं और मंदिरों में धार्मिक आयोजन किए गए। सुबह से ही गौशालाओं में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गोमाता और बछड़े की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने गोशालाओं में गाय और बछड़े दान भी किए। शाम को विशेष पूजा के बाद महाआरती का आयोजन हुआ। गोपाष्टमी के अवसर पर किशनगढ़, बवाना, नजफगढ़, सुरहेड़ा, सुलतानपुर डबास, हरेवली और रेवला खानपुर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों की गौशालाओं में विशेष आयोजन किए गए। वहीं आसफ अली रोड स्थित श्रीराम हनुमान वाटिका मंदिर और जगतपुर स्थित राधा-कृष्ण मंदिर सहित अनेक मंदिरों में भी गोपाष्टमी महोत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ा है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराने की जिम्मेदारी संभाली थी। तभी से गोपाष्टमी पर गोपूजन की परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय मानते हुए इस दिन गौसेवा और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है।
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