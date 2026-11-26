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नरेंद्र कुमार यादवयमुना सिटी। जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए पहचान रखने वाले धनौरी वेटलैंड के संरक्षण में वन विभाग के साथ आसपास के गांवों के लोग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। धनौरी, अमीपुर बांगर, चूहणपुर और ठसराना गांव के ग्रामीण वेटलैंड की सुरक्षा के लिए लगातार सहयोग कर रहे हैं। ग्रामीण न केवल यहां आने वाले प्रवासी पक्षियों पर नजर रखते हैं, बल्कि शिकारियों की गतिविधियों की जानकारी भी वन विभाग को देते हैं।ठसराना गांव के रहने वाले सचिन शर्मा ने बताया कि धनौरी वेटलैंड के आसपास रहने वाले ग्रामीण इसके संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वेटलैंड में पानी कम होने पर ग्रामीण वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं। इससे विभाग को वेटलैंड की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहती है। उन्होंने बताया कि आसपास के गांवों के लोगों का वेटलैंड से जुड़ाव होने के कारण वे यहां होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं।शिकारियों को देखकर देते हैं सूचनाग्रामीणों के अनुसार वेटलैंड में पक्षियों के शिकार की आशंका को देखते हुए वे विशेष सतर्कता बरतते हैं। वेटलैंड में कहीं शिकारी दिखाई देने पर ग्रामीण उन्हें वहां से भगाने का प्रयास करते हैं। साथ ही इसकी सूचना वन विभाग को भी देते हैं। ग्रामीण सनी ने बताया कि आसपास के लोगों ने कई बार वेटलैंड में शिकार करने के लिए आने वाले लोगों को वहां से भगाया है। पक्षियों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण अपने स्तर से भी प्रयास करते हैं।वेटलैंड में पानी कम होने पर इसकी जानकारी विभाग को देते हैं और विभाग सुनवाई भी करता है।- सनी,ठसरानाअगर वेटलैंड के आसपास शिकारी दिखाई देते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है और विभाग को सूचित काम करते हैं।- सचिन शर्मा, ठसरानावेटलैंड गांव के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए आते-जाते वक्त इस पर नजर रखते हैं।- राकेश, अमीपुर बांगरवेटलैंड पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सहयोग भी करते हैं।- वाहिद, चूहरपुर बांगर