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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। शहर में अलग-अलग स्थानों पर हुए दो सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई। एक हादसा सेक्टर-37 फ्लाईओवर के पास 12 सितंबर को हुआ था, जिसमें घायल युवक की मौत हो गई। इस मामले में करीब दो माह बाद मृतक के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, दूसरा हादसा बृहस्पतिवार की रात छिजारसी स्थित सेक्टर-62 गोल चक्कर के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव निवासी छविनाथ प्रसाद सिंह के अनुसार, 12 सितंबर की सुबह करीब छह बजे उन्हें बेटे सौरभ कुमार के सड़क हादसे में घायल होने की सूचना मिली थी। वह उसी दिन शाम करीब पांच बजे नोएडा पहुंचे और सेक्टर-39 थाना जाकर जानकारी ली।वहीं, दूसरे मामले में एटा के मारहरा निवासी सुधीर कुमार माथुर ने बताया कि उनके भाई सुनील कुमार बृहस्पतिवार की रात करीब 11 बजे काम खत्म कर कमरे पर लौट रहे थे। छिजारसी के पास सेक्टर-62 गोल चक्कर पर एक कार चालक ने लापरवाही से चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर सेक्टर-63 थाना पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली है।