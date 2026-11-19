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फ्यूल एक्स वाइब 2026 में स्कूली छात्रों के लिए होंगे विशेष वर्कशॉपनंबर गेम-20 से अधिक सुपर और विंटेज कार का होगा शोकेससंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। युवाओं में मोटरस्पोर्ट्स के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें ऑटोमोबाइल की दुनिया से रूबरू कराने के उद्देश्य से आज यमुना क्षेत्र के दनकौर स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फ्यूल एक्स वाइब 2026 का आयोजन किया जाएगा। भारत के पहले एफ-1 रेसिंग ट्रैक पर आयोजित इवेंट में दर्शकों को दिनभर कार और बाइक रेसिंग के साथ ड्रिफ्टिंग, स्टंट, गो-कार्टिंग और विभिन्न मोटरस्पोर्ट्स गतिविधियों का अनुभव मिलेगा। शाम होते ही रेसिंग ट्रैक का माहौल संगीत और मनोरंजन से गुलजार होगा। आयोजन में शहर के कई स्कूलों के छात्र भी विशेष रूप से शामिल होंगे।आयोजकों के अनुसार इवेंट की शुरुआत सुबह मोटरस्पोर्ट्स गतिविधियों के साथ होगी। इसमें फेस्टिवल का प्रमुख आकर्षण विद्यार्थियों के लिए मोटरस्पोर्ट्स वर्कशॉप होगा। इसमें उनको कार और बाइक शोकेस में अलग-अलग मॉडल और मोटरस्पोर्ट्स से जुड़ी गाड़ियों को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें ट्रैक तकनीक, ड्राइविंग सुरक्षा और ऑटोमोबाइल से जुड़े विभिन्न रोचक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों को पिट-लेन और पैडॉक विजिट का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा आरसी कार रेसिंग और गो-कार्टिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से उन्हें मोटरस्पोर्ट्स का नजदीकी अनुभव कराया जाएगा।रेसिंग तकनीक को करीब से समझने का मौकाआयोजक विवेक आर्य, विक्रांत आर्य और आदित्य का कहना है कि आयोजन के दौरान 20 से अधिक सुपरकार और विंटेज कारों का विशेष शोकेस भी किया जाएगा। दिनभर एमजी ऑटोक्रॉस, ड्रिफ्ट स्कूल समेत कई गतिविधियां आयोजित होंगी। इससे मोटरस्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले युवाओं को अलग-अलग तरह की कारों और रेसिंग तकनीक को करीब से समझने का मौका मिलेगा। फेस्टिवल में आने वाले लोगों के लिए फूड स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। वहीं, शाम होते ही आयोजन का रोमांच और बढ़ जाएगा। शाम छह बजे के बाद नाइट ड्रिफ्टिंग शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें तेज रफ्तार कारों के साथ ड्रिफ्टिंग का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद लाइव कॉन्सर्ट में लोकप्रिय कलाकार एमसी स्क्वायर सहित अन्य कलाकार प्रस्तुति देंगे। संगीत और मोटरस्पोर्ट्स का यह मेल युवाओं के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा।शौकिया राइडर भी करेंगे रेसइवेंट में गो-कार्टिंग और आरसी रेसिंग भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस इवेंट में केवल पेशेवर राइडर ही नहीं, बल्कि शौकिया राइडरों को भी ट्रैक पर अपनी कार या बाइक के साथ रेसिंग गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। इससे मोटरस्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले युवाओं और स्थानीय लोगों को इस खेल को करीब से समझने और अनुभव करने का मौका मिलेगा।