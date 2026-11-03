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Noida News: बाजारों में लौटी बचपन की मिठास, गुड़-शक्कर के खिलौनों की धूम

Tue, 03 Nov 2026 06:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Tue, 03 Nov 2026 06:16 PM IST
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The sweetness of childhood returns to the markets, with jaggery and sugar toys taking center stage.
हाथी-घोड़े और लक्ष्मी-गणेश की आकृतियों से सजे बाजार
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संवाद न्यूज एजेंसी

यमुना सिटी। दीपावली नजदीक आते ही गुड़ और शक्कर से बने पारंपरिक खिलौनों की मांग बढ़ने लगी है। हाथी, घोड़ा, हिरण, तोता और लक्ष्मी-गणेश मंदिर की आकृतियों वाले ये खिलौने बच्चों के साथ बड़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इनकों देख कर वयस्क भी आकर्षित हो रहे हैं और बचपन की यादें ताजा कर रहे हैं।


जेवर के रबूपुरा, दनकौर, बिलासपुर और जहांगीरपुर के बाजारों में इन खिलौनों की दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में बताशे और शक्कर के खिलौनों का विशेष महत्व माना जाता है। कई परिवारों में इनके बिना दीपावली का प्रसाद अधूरा माना जाता है। कारीगर गुड़ और शक्कर की चाशनी को निश्चित तापमान पर पकाकर मिट्टी और लकड़ी के सांचों में अलग-अलग आकृतियां तैयार करते हैं। इसके बाद खाने वाले रंगों से इन्हें सजाया जाता है। दुकानदार कुलदीप ने बताया कि दीपावली पर क्षेत्र के हर एक दुकान से 50 हजार से अधिक खिलौनों की बिक्री होने के आसार है। बाजार में इनकी थोक कीमत 100 से 150 रुपये और फुटकर कीमत 200 से 350 रुपये प्रति किलो तक है।
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